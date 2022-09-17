США "без шума" обсуждают с Украиной поставки F-16 и Patriot – Politico

Украина перестала публично просить у США высококлассное оружие, такое как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, но переговоры продолжаются без лишнего шума, пишет Politico со ссылкой на три источника.

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Администрация Белого дома, по данным издания, посоветовала Украине больше сосредоточиться на том, что ей нужно именно сейчас, чтобы выгнать оккупантов с позиций на юге и востоке.

Politico пишет, что переговоры вокруг высокотехнологичного оружия усложняются не только тем, что Россия может расценить это как эскалацию, но и тем, что, например, на F-16 существует целая очередь из союзников США.

Вероятно, Украина сможет получать американские истребители не раньше, чем закончится война.

Что касается Patriot, то сами США имеют их не так много. К тому же американцы решили передать Украине NASAMS, первые две системы будут поставлены в течение двух месяцев.

Обсуждение возможности передачи Украине Patriot находится на ранней стадии в минобороны США, и окончательное решение будет принимать президент Джо Байден.

"Но тот факт, что официальные лица говорят о такой возможности, являются серьезным сдвигом по сравнению с весной этого года, когда они отвергли эту идею", – пишет Politico.

Переговоры по беспилотникам Gray Eagle также ведутся. Здесь главным препятствием является то, что США опасаются потенциальной потери применяемых в беспилотниках технологий, если они будут сбиты россиянами.

Patriot, F-16 и Gray Eagle пока не вошли в список оружия, которое Украина пригласила в США на 2023 год.

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Андрій Водяний

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