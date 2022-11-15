Из 10 пусков 10 попаданий – Зеленский о сегодняшней успешной работе NASAMS

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые прибыли на прошлой неделе и уже защищают воздушное пространство Украины, показали хороший результат во время сегодняшней ракетной атаки, устроенной россиянами. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Президент поблагодарил партнеров Украины, которые помогают защищать небо от российских атак, предоставляя средства ПВО.

"Хорошо cработали у нас сегодня системы NASAMS. Из 10 пусков – 10 попаданий", – сказал Зеленский.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат также сообщал об успешной работе немецкой ПВО IRIS-T – за время эксплуатации в Украине она уничтожила 100% целей.

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. В основном россияне били по критической инфраструктуре, без света остались около 7 млн домов.

Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.

Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".

В Польше созвали срочное заседание Комитета нацбезопасности. Есть сообщения о попадании двух ракет по территории страны.

Оксана Житнюк

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