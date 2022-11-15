UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из 10 пусков 10 попаданий – Зеленский о сегодняшней успешной работе NASAMS

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 22:25
Из 10 пусков 10 попаданий – Зеленский о сегодняшней успешной работе NASAMS - Фото
Пусковая установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые прибыли на прошлой неделе и уже защищают воздушное пространство Украины, показали хороший результат во время сегодняшней ракетной атаки, устроенной россиянами. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент поблагодарил партнеров Украины, которые помогают защищать небо от российских атак, предоставляя средства ПВО.

"Хорошо cработали у нас сегодня системы NASAMS. Из 10 пусков – 10 попаданий", – сказал Зеленский.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат также сообщал об успешной работе немецкой ПВО IRIS-T – за время эксплуатации в Украине она уничтожила 100% целей.

  • Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране, кроме Крыма. В основном россияне били по критической инфраструктуре, без света остались около 7 млн домов.
  • Россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов Ту-95 и Ту-160. Также армия РФ била "Калибрами" из акватории Черного моря.
  • Украинские силы ПВО сбили 73 из более 90 запущенных вражеских ракет, а также 10 из 10 "шахедов".
  • В Польше созвали срочное заседание Комитета нацбезопасности. Есть сообщения о попадании двух ракет по территории страны.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война пво ракетный удар NASAMS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 