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Системы ПВО NASAMS уже в строю, скоро на боевое дежурство станут и Hawk – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 15:53
Системы ПВО NASAMS уже в строю, скоро на боевое дежурство станут и Hawk – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Системы противовоздушной обороны NASAMS, о прибытии которых в Украину сообщалось на прошлой неделе, "уже в строю" и приобщились к защите украинского неба, а скоро к ним присоединятся и Hawk. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 14 ноября.

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"NASAMS на сегодняшний день уже в строю, уже работают и прикрывают украинское небо. Это очень хорошие новости для нас – не только один IRIS-T, который обороняет юг страны, но и NASAMS приобщается к защите украинского неба", – сказал Игнат.

Он также напомнил, что Украине уже передали системы ПВО Hawk, и в ближайшее время они тоже будут поставлены на боевое дежурство.

Игнат прокомментировал анонсированную США передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Avenger, у которых есть собственный радар, и которые могут эффективно работать сразу восемью ракетами Stinger. Он отметил, что эти ЗРК являются чрезвычайно мобильными и они тоже будут работать вместе с NASAMS и IRIS-T "в едином информационном поле, что значительно усилит наши боевые возможности".

Работающая в Украине единственная система IRIS-T, по словам Игната, уничтожила 100% целей.

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Оксана Житнюк
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война пво воздушные силы Юрий Игнат IRIS-T NASAMS HAWK Avenger
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