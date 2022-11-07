Системы ПВО NASAMS и Aspide прибыли в Украину
07.11.2022, 12:58
Пускова установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)
В Украину прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide, сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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"В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы продолжим сбивать вражеские цели, которые нас атакуют", – написал он.
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