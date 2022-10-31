IRIS-T SLM показала 100% результат, хотим, чтобы немцы нарастили производство – спикер ВСУ
Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T SLM показала "100% результат" в отражении утренней ракетной атаки на Киев. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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"Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом", – сказал он.
Военный напомнил, что оккупанты уже давно не имеют успехов в наземных войсковых операциях, и потому используют небо для террористических атак — ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
"Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие: нужны средства ПВО. Те средства, которые уже озвучили, IRIS-T, – надо больше. Мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство", – призвал он союзников.
О том же несколько дней назад говорил и президент Владимир Зеленский.
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Он добавил, что "вот-вот" в Украину должны зайти установки ПВО/ПРО NASAMS, но добавил – "нужно больше".
"Украина очень большая, нужно защищаться", – подытожил Игнат.
- Ранее в Воздушных силах заявили, что освещение их боевой работы "не предусматривается".
- 24 октября канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T "как можно скорее".
- Премьер Шмыгаль неделю назад попросил у Германии новые боеприпасы к IRIS-Т.
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