IRIS-T SLM показала 100% результат, хотим, чтобы немцы нарастили производство – спикер ВСУ

Немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T SLM показала "100% результат" в отражении утренней ракетной атаки на Киев. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Работает и сегодня работала эта система, и работала со 100% результатом", – сказал он.

Военный напомнил, что оккупанты уже давно не имеют успехов в наземных войсковых операциях, и потому используют небо для террористических атак — ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

"Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие: нужны средства ПВО. Те средства, которые уже озвучили, IRIS-T, – надо больше. Мы хотим еще таких систем, чтобы немцы нарастили производство", – призвал он союзников.

О том же несколько дней назад говорил и президент Владимир Зеленский.

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Он добавил, что "вот-вот" в Украину должны зайти установки ПВО/ПРО NASAMS, но добавил – "нужно больше".

"Украина очень большая, нужно защищаться", – подытожил Игнат.

Євген Пилипенко

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