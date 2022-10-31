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Армия России направила на Киев 16 воздушных целей, 12 из них сбила ПВО — начальник КГВА

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 14:41
Армия России направила на Киев 16 воздушных целей, 12 из них сбила ПВО — начальник КГВА - Фото
Сергей Попко (Фото: mil.gov.ua)

Российские оккупанты направили на Киев 16 воздушных целей, 12 из которых сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии Вечернему Киеву.

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По его словам, в пределах Киева военные обнаружили 16 воздушных целей, из которых "гарантированно" уничтожили 12. 

Он отметил, что по состоянию на 13:00 коммунальщики вернули напряжение на одном из водозаборов — водоснабжение столицы возобновят в ближайшее время. 

"Мы пытаемся минимизировать последствия таких ударов, все службы работают в чрезвычайном режиме. План россиян — уничтожение объектов инфраструктуры", — сказал Попко.

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война киев сергей попко критическая инфраструктура
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