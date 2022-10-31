Армия России направила на Киев 16 воздушных целей, 12 из них сбила ПВО — начальник КГВА
Российские оккупанты направили на Киев 16 воздушных целей, 12 из которых сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в комментарии Вечернему Киеву.
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По его словам, в пределах Киева военные обнаружили 16 воздушных целей, из которых "гарантированно" уничтожили 12.
Он отметил, что по состоянию на 13:00 коммунальщики вернули напряжение на одном из водозаборов — водоснабжение столицы возобновят в ближайшее время.
"Мы пытаемся минимизировать последствия таких ударов, все службы работают в чрезвычайном режиме. План россиян — уничтожение объектов инфраструктуры", — сказал Попко.
- Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- ПВО сбила 44 ракеты из 50+ запущенных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, ибо у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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