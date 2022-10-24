Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T "как можно скорее"

Германия "как можно скорее" поставит Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на открытии немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, цитирует его Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля "стало ужасным пунктом в истории в целом". Он отметил, что Германия поддерживает Украину политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием.

"Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS -T в Украине. Эта система может защитить большой город", — сказал Шольц.

Канцлер пообещал: еще три установки IRIS-T Германия поставит в Украину "как можно скорее".

Также он сказал, что ФРГ и союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется не только во время войны, но и при послевоенном восстановлении.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

Читайте также: Шмыгаль попросил у Германии новые боеприпасы к IRIS-T. Упомянул "миграционное цунами"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.