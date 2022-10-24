Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T "как можно скорее"
Германия "как можно скорее" поставит Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на открытии немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, цитирует его Укринформ.
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По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля "стало ужасным пунктом в истории в целом". Он отметил, что Германия поддерживает Украину политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием.
"Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS -T в Украине. Эта система может защитить большой город", — сказал Шольц.
Канцлер пообещал: еще три установки IRIS-T Германия поставит в Украину "как можно скорее".
Также он сказал, что ФРГ и союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется не только во время войны, но и при послевоенном восстановлении.
- Система противовоздушной обороны IRIS-T показала себя в бою "чрезвычайно хорошо". Как работает и где находится комплекс — тайна, так как он является одной из главных целей для противника, сообщал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
- 20 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, в котором обсудил поставки систем IRIS-T.
- В США заявили, что ускоряют доставку в Украину двух NASAMS. По словам Резникова, первые NASAMS Украина получит в этом месяце.
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