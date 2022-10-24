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Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T "как можно скорее"

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 15:13
Шольц заявил, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Германия "как можно скорее" поставит Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на открытии немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, цитирует его Укринформ.

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По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля "стало ужасным пунктом в истории в целом". Он отметил, что Германия поддерживает Украину политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием. 

"Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS -T в Украине. Эта система может защитить большой город", — сказал Шольц.

Канцлер пообещал: еще три установки IRIS-T Германия поставит в Украину "как можно скорее". 

Также он сказал, что ФРГ и союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется не только во время войны, но и при послевоенном восстановлении.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

Читайте также: Шмыгаль попросил у Германии новые боеприпасы к IRIS-T. Упомянул "миграционное цунами" 

Дмитро Гриниченко
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Украина Германия война пво военная помощь IRIS-T
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