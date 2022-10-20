Зеленский и Штайнмайер поговорили по телефону, готовят визит президента ФРГ в Украину

20 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а визит немецкого президента в Украину – в процессе подготовки. Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

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По словам президента, разговор со Штайнмайером получился предметным и продуктивным.

Зеленский поблагодарил Германию за поставку первой системы ПВО IRIS и подчеркнул необходимость немедленного создания воздушного щита над Украиной.

"Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит президента Германии в Украину", – написал президент.

19 октября Bild сообщил, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на следующий день визит в Киев из соображений безопасности.

Утром 20 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев пояснил, что на 20 октября запланирован телефонный разговор Зеленского и Штайнмайера, в то же время Киев и Берлин находятся в "тесном и конфиденциальном" планировании визита Штайнмайера.

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Наталія Медведєва

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