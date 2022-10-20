UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский и Штайнмайер поговорили по телефону, готовят визит президента ФРГ в Украину

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 15:04
Зеленский и Штайнмайер поговорили по телефону, готовят визит президента ФРГ в Украину - Фото
Владимир Зеленский (фото: ОП)

20 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а визит немецкого президента в Украину – в процессе подготовки. Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам президента, разговор со Штайнмайером получился предметным и продуктивным.

Зеленский поблагодарил Германию за поставку первой системы ПВО IRIS и подчеркнул необходимость немедленного создания воздушного щита над Украиной.

"Ценим готовность Германии помочь преодолеть последствия российского ракетного террора. Также готовим визит президента Германии в Украину", – написал президент.

СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции, глава ХДС Мерц. 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.
  • 19 октября Bild сообщил, что Штайнмайер якобы отменил запланированный на следующий день визит в Киев из соображений безопасности.
  • Утром 20 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев пояснил, что на 20 октября запланирован телефонный разговор Зеленского и Штайнмайера, в то же время Киев и Берлин находятся в "тесном и конфиденциальном" планировании визита Штайнмайера.

Читайте также: Штайнмайер: Путин разрушил все, что мы создали за десятилетия

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визит Владимир Зеленский Германия Франк-Вальтер Штайнмайер﻿
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 