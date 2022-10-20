Штайнмайер якобы отменил визит в Киев. Посол Украины: Мы в конфиденциальном планировании
Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал информацию о якобы отмене визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев 20 октября. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Украина и Германия находятся в "тесном и конфиденциальном" планировании визита Штайнмайера в Киев. Он отметил, что это "важно для обеих сторон".
Дипломат также заявил, что 20 сентября запланирован телефонный разговор Штайнмайера с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что президент ФРГ отменил визит в Украину — его канцелярия якобы обосновала отказ "соображениями безопасности".
- В начале мая президент ФРГ заявил, что российский диктатор Владимир Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".
- В начале июля сообщалось, что Штайнмайер намерен посетить Киев, но дата пока не определена.
- Он призывал Путина начать переговоры с Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины.
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