Штайнмайер якобы отменил визит в Киев. Посол Украины: Мы в конфиденциальном планировании

Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал информацию о якобы отмене визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев 20 октября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Украина и Германия находятся в "тесном и конфиденциальном" планировании визита Штайнмайера в Киев. Он отметил, что это "важно для обеих сторон".

Дипломат также заявил, что 20 сентября запланирован телефонный разговор Штайнмайера с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что президент ФРГ отменил визит в Украину — его канцелярия якобы обосновала отказ "соображениями безопасности".

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Дмитро Гриниченко

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