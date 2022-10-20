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Штайнмайер якобы отменил визит в Киев. Посол Украины: Мы в конфиденциальном планировании

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 08:07
Штайнмайер якобы отменил визит в Киев. Посол Украины: Мы в конфиденциальном планировании - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал информацию о якобы отмене визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев 20 октября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Украина и Германия находятся в "тесном и конфиденциальном" планировании визита Штайнмайера в Киев. Он отметил, что это "важно для обеих сторон".

Дипломат также заявил, что 20 сентября запланирован телефонный разговор Штайнмайера с президентом Владимиром Зеленским

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что президент ФРГ отменил визит в Украину — его канцелярия якобы обосновала отказ "соображениями безопасности".

СПРАВКА. Штайнмайер хотел приехать в Киев в апреле, но в Украине дали понять, что его здесь видеть не очень хотят "из-за связей с РФ". Вспыхнул скандал. Шольц отказался ехать в Украину якобы из-за этого. В начале мая Киев и пригород посетил лидер немецкой оппозиции, глава ХДС Мерц. 5 мая президент Зеленский и Штайнмайер поговорили и уладили недоразумения. 12 мая Штайнмайер заявил о готовности посетить Украину, но позже.

Читайте также: Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам, война решается на поле боя

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Украина Германия война Франк-Вальтер Штайнмайер алексей макеев
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