IRIS-T показала себя "чрезвычайно хорошо". Они являются целью номер один для России — ВСУ
Система противовоздушной обороны IRIS-T показала себя в бою "чрезвычайно хорошо". Как работает и где находится комплекс — тайна, так как он является одной из главных целей для противника. Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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По его словам, IRIS-T является мощным и новейшим зенитно-ракетным комплексом. Он отметил, что те системы, которые получила Украина от Германии, уже были модернизированы.
"Таких комплексов еще нет нигде в мире. Единственный минус — их мало. Ожидаем, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы мы получили как можно больше этих комплексов", — сказал Игнат.
Спикер ВС подчеркнул, что IRIS-T — это цель номер один для оккупантов, а поэтому его расположение держат в тайне.
Он заявил, что во время последних вражеских обстрелов IRIS-T показал себя "чрезвычайно хорошо", а боевое "крещение" комплекса пройдено.
В ближайшие месяцы Украина получит еще несколько боевых установок, которые усилят обороноспособность, резюмировал Игнат.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заверил, что противовоздушный и противоракетный щит страны работает эффективно – настолько, насколько это возможно в нынешней ситуации.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с главой правительства Израиля Яиром Лапидом насчет поставок систем и технологий ПВО И ПРО.
- 20 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, в котором обсудил поставки систем IRIS-T.
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