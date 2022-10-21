IRIS-T показала себя "чрезвычайно хорошо". Они являются целью номер один для России — ВСУ

Система противовоздушной обороны IRIS-T показала себя в бою "чрезвычайно хорошо". Как работает и где находится комплекс — тайна, так как он является одной из главных целей для противника. Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, IRIS-T является мощным и новейшим зенитно-ракетным комплексом. Он отметил, что те системы, которые получила Украина от Германии, уже были модернизированы.

"Таких комплексов еще нет нигде в мире. Единственный минус — их мало. Ожидаем, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы мы получили как можно больше этих комплексов", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что IRIS-T — это цель номер один для оккупантов, а поэтому его расположение держат в тайне.

Он заявил, что во время последних вражеских обстрелов IRIS-T показал себя "чрезвычайно хорошо", а боевое "крещение" комплекса пройдено.

В ближайшие месяцы Украина получит еще несколько боевых установок, которые усилят обороноспособность, резюмировал Игнат.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

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Дмитро Гриниченко

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