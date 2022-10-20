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Залужный: Наши системы ПВО и ПРО работают эффективно, сохраняем спокойствие и веру в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 10:37
Залужный: Наши системы ПВО и ПРО работают эффективно, сохраняем спокойствие и веру в ВСУ - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заверил, что противовоздушный и противоракетный щит страны работает эффективно – настолько, насколько это возможно в нынешней ситуации. Об этом он написал в Telegram.

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По словам генерала, это возможно "благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров".

"Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ", – посоветовал генерал.

После 10:00 по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Вероятно, из-за маневров российских МиГ-31 в воздухе Беларуси.

Євген Пилипенко
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