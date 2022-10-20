Залужный: Наши системы ПВО и ПРО работают эффективно, сохраняем спокойствие и веру в ВСУ
20.10.2022, 10:37
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заверил, что противовоздушный и противоракетный щит страны работает эффективно – настолько, насколько это возможно в нынешней ситуации. Об этом он написал в Telegram.
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По словам генерала, это возможно "благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров".
"Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ", – посоветовал генерал.
После 10:00 по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Вероятно, из-за маневров российских МиГ-31 в воздухе Беларуси.
- 19 октября Украину в полдень атаковали ракетами, из Беларуси пускали "шахиды" – ПВО/ПРО почти все сбила, но снова есть прилеты по объектам энергетической инфраструктуры.
- Украинцев просят 20 октября минимизировать потребление электроэнергии во избежание "падения" энергосистемы в регионах.
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