Воздушные силы: У Украины нет ПРО и ПВО против баллистических ракет Ирана, ВСУ ищут методы

У Украины нет средств противодействия иранским баллистическим ракетам, которые могут появиться на вооружении армии РФ, но Вооруженные Силы Украины работают над этим. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 21 октября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"К сожалению, есть такая информация, что Россия будет усиливаться именно баллистикой. Хочу сразу подчеркнуть, что против баллистических ракет, как говорят наши специалисты по РСЗО, лучшая защита – уничтожить их там, где они стоят, или по дороге, или бетон. Прятаться [нужно], безусловно, потому что аэробаллистическая ракета летит сверху и падает с огромной скоростью", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день нет средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы противодействовать этому виду оружия, но ВСУ ищут методы.

"Иран будет, вероятно, поставлять [баллистические ракеты], если в мире не найдутся какие-то механизмы остановить эти поставки", – сказал спикер Воздушных сил.

Из "положительного" Игнат выделил то, что такие поставки говорят о дефиците в армии РФ на баллистические ракеты. Ракеты такого типа – "Искандер-М" – размещены в Калининградской области РФ и на территории Беларуси.

"Баллистическое оружие не является чем-то новым для нас, они постоянно наносят удары этими ракетами, а то, что в России они уже в дефиците – это хорошая новость. Просто так Иран бы не просили", – сказал Игнат, подчеркнув, что иранские ракеты существенно проигрывают российским по техническим характеристикам.

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины за поставку России сотен дронов. Президенту Зеленскому предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.

По данным Reuters, Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе.

Читайте также: Госдеп: Россия, кроме Ирана, "изучает договоренности" с Северной Кореей. Это отчаяние

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.