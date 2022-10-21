Госдеп: Россия, кроме Ирана, "изучает договоренности" с Северной Кореей — это отчаяние

Россия, кроме Ирана, изучает договоренности с Северной Кореей, так как не имеет возможности производить ключевые ресурсы, необходимые для войны против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, последние месяцы Россия "находится в отчаянии", однако это не делает ее менее опасной. Он отметил, что россияне обратились к Ирану с просьбой предоставить товары, которые они сами не могут производить или приобретать.

"Отчасти это является отражением экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", — сказал Прайс

Представитель Госдепа объяснил, что у РФ нет возможности производить ключевые ресурсы, которые ей нужны — поэтому Москва обращается к Ирану. Кроме Ирана, они также "изучают договоренности" с КНДР.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

3 июля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на северокорейское посольство, сообщили, что КНДР признала так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий Донбасса. В ответ на такое признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.

Ранее стало известно, что Россия закупает у КНДР миллионы снарядов для артиллерии. Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование.

Северная Корея же, уверяет, что не отправляла России артиллерийские снаряды.

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Дмитро Гриниченко

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