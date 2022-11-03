Системы IRIS-T SLM, NASAMS и Patriot смогут работать как одно целое – спикер Воздушных сил
Западные системы противовоздушной обороны, поставленные союзниками Вооруженным Силам Украины, могут работать не отдельно друг от друга, а в единой информационной системе для большей эффективности защиты неба. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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"Безусловно, системы IRIS-T, NASAMS и даже перспективная [для Украины] Patriot могут работать в едином информационном поле", – сказал представитель ВС.
Он пояснил, что IRIS-T SLM "видит, условно говоря, 250 целей" – и сразу эта информация поступает к операторам комплексов NASAMS или Patriot.
"То есть, если там не попали и оно полетело дальше, отработают уже по ней [цели] другие системы. И это очень серьезный шаг к такой автоматизированной системе управления", – объяснил Игнат.
После очередного массированного ракетного удара России по Украине в конце октября он заявил, что "IRIS-T SLM показала 100% результат, хотим, чтобы немцы нарастили производство".
- Ранее в Воздушных силах заявили, что освещение их боевой работы "не предполагается".
- 24 октября канцлер ФРГ заявил, что Германия поставит Украине еще три IRIS-T SLM "как можно быстрее".
- Премьер Шмыгаль в конце октября попросил у Германии новые боеприпасы к IRIS-T SLM.
- 1 ноября Пентагон заявил, что США предоставят Украине системы ПВО VAMPIRE в дополнение к восьми NASAMS.
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