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Системы IRIS-T SLM, NASAMS и Patriot смогут работать как одно целое – спикер Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 13:37
Системы IRIS-T SLM, NASAMS и Patriot смогут работать как одно целое – спикер Воздушных сил - Фото
Пускова установка NASAMS (фото — Flickr @kongsberg)

Западные системы противовоздушной обороны, поставленные союзниками Вооруженным Силам Украины, могут работать не отдельно друг от друга, а в единой информационной системе для большей эффективности защиты неба. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Безусловно, системы IRIS-T, NASAMS и даже перспективная [для Украины] Patriot могут работать в едином информационном поле", – сказал представитель ВС.

Он пояснил, что IRIS-T SLM "видит, условно говоря, 250 целей" – и сразу эта информация поступает к операторам комплексов NASAMS или Patriot.

"То есть, если там не попали и оно полетело дальше, отработают уже по ней [цели] другие системы. И это очень серьезный шаг к такой автоматизированной системе управления", – объяснил Игнат.

После очередного массированного ракетного удара России по Украине в конце октября он заявил, что "IRIS-T SLM показала 100% результат, хотим, чтобы немцы нарастили производство".

Читайте также: США рассматривают передачу Украине ПВО HAWK. Это предшественник системы Patriot – Reuters

Євген Пилипенко
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