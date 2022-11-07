Советник Резникова расставил по категориям полученные Украиной средства ПВО
Позиция западных партнеров относительно передачи Украине средств противовоздушной обороны изменилась с категорического "нет" к передаче практически всех возможных видов этого оружия, заявил советник министра обороны Алексей Копытько.
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"В ноябре 2021 года (ровно год назад) во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине "стингеры". Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и все", – напомнил он в Facebook.
Через три месяца, в январе 2022 года, Литва передала Украине первые 100 "стингеров".
После этого Украина получила различные средства ПВО, за исключением SAMP-T.
Копытько предложил следующую классификацию:
→ переносные зенитные ракетные комплексы: Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak;
→ зенитные ракетные и артиллерийские комплексы: Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard, Crotale (ожидается);
→ условные "Буки": IRIS-T, NASAMS, Hawk (ожидается);
→ условные С-300: SAMP-T (обсуждается).
"О каком-то насыщении пока речь не идет, средств ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошел тектонический сдвиг. Дальше будет лишь усиление. Следующая осязаемая цель – самолеты", – заявил советник Резникова.
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