На фронт доставлены первые шесть зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, которые Украине предоставила Великобритания. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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ЗРК Stormer HVM предназначены для противовоздушной обороны на небольших расстояниях и высотах – до 18 км.

При этом они "невидимы" для врага, потому что не используют радиолокационную станцию. Осмотр воздушного пространства осуществляется всеракурсной оптической станцией с системой распознавания целей, наведение происходит с помощью прицельного модуля с тепловизионным и лазерным каналами.

Stormer может усилить передний край обороны и обеспечить защиту от ударных вертолетов и штурмовиков.

СПРАВКА.Stormer – современная британская многоцелевая военная машина, созданная на базе легкого танка CVR(T). Базовый вариант Stormer – бронетранспортер. Stormer Air Defence – самоходная зенитная установка (вооружена ракетами Starstreak HVM).

Сегодня, 25 июля, подразделение противовоздушной обороны Сечеславской бригады ВСУ сбило очередной российский Су-25 (Грач).

Вадим Ребрина

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