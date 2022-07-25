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ПВО сбила очередной российский Су-25

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 19:58
ПВО сбила очередной российский Су-25 - Фото
Самолет Су-25 (Фото - EPA)

Подразделение противовоздушной обороны Сечеславской бригады ВСУ сбило очередной российский Су-25 (Грач). Об этом сообщает пресс-служба 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

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"Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сечеславской бригады! Обещаем и дальше исправно крушить оккупантов!" – говорится в сообщении.

  • 24 июля украинские десантно-штурмовые войска также сбили российский штурмовик Су-25 (Грач).
  • По состоянию на 25 июля с начала широкомасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 223 самолета оккупантов. 
Вадим Ребрина
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пво су-25
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