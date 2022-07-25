ПВО сбила очередной российский Су-25
25.07.2022, 19:58
Самолет Су-25 (Фото - EPA)
Подразделение противовоздушной обороны Сечеславской бригады ВСУ сбило очередной российский Су-25 (Грач). Об этом сообщает пресс-служба 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.
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"Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сечеславской бригады! Обещаем и дальше исправно крушить оккупантов!" – говорится в сообщении.
- 24 июля украинские десантно-штурмовые войска также сбили российский штурмовик Су-25 (Грач).
- По состоянию на 25 июля с начала широкомасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 223 самолета оккупантов.
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