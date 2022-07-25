ВСУ уничтожили 180 оккупантов, 16 единиц боевой техники и сбили самолет россиян — Генштаб
Вооруженные Силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов за прошедшие сутки, с начала полномасштабной войны противник потерял 39 700 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Отмечается, что наибольшие потери 24 июля россияне понесли на Краматорском направлении:
личного состава — 39700 (+180),
танков — 1730 (+8),
боевых бронированных машин — 3950 (+8),
артиллерийских систем — 876 (+7),
РСЗО — 257 (+2),
средств ПВО — 116 (+3),
самолетов — 222 (+1),
вертолетов — 188,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 719 (+5),
крылатых ракет — 174 (+4),
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2832 (+9),
специальной техники — 73.
- Генеральный штаб сообщил, что российская армия в воскресенье понесла значительные потери на Бахмутском направлении, пытаясь улучшить тактическое положение на участках Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское.
- После сосредоточения основных сил на Донбассе российские оккупанты захватили "не так много" территорий, а Украина достойно держит оборону.
- Война России и Украины находится в ключевой стадии, при этом РФ допустила ряд просчетов.
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