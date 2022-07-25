ВСУ уничтожили 180 оккупантов, 16 единиц боевой техники и сбили самолет россиян — Генштаб

Вооруженные Силы Украины уничтожили 180 российских оккупантов за прошедшие сутки, с начала полномасштабной войны противник потерял 39 700 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Отмечается, что наибольшие потери 24 июля россияне понесли на Краматорском направлении:

личного состава — 39700 (+180),

танков — 1730 (+8),

боевых бронированных машин — 3950 (+8),

артиллерийских систем — 876 (+7),

РСЗО — 257 (+2),

средств ПВО — 116 (+3),

самолетов — 222 (+1),

вертолетов — 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 719 (+5),

крылатых ракет — 174 (+4),

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2832 (+9),

специальной техники — 73.

Генеральный штаб сообщил, что российская армия в воскресенье понесла значительные потери на Бахмутском направлении, пытаясь улучшить тактическое положение на участках Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское.

После сосредоточения основных сил на Донбассе российские оккупанты захватили "не так много" территорий, а Украина достойно держит оборону.

Война России и Украины находится в ключевой стадии, при этом РФ допустила ряд просчетов.

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Дмитрий Гриниченко

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