Первые три немецких зенитных танка Gepard уже в Украине – Резников

Германия поставила первые три зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard в Украину. Об этом в эфире телемарафона в понедельник рассказал министр обороны Алексей Резников.

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"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, в которые нам переданы десятки тысяч патронов… Три сегодня заехали в Украину. Они сегодня уже в распоряжении Вооруженных Сил Украины", – сказал Резников.

По его словам, Украина ожидает на поставку первых 15 таких установок от Германии.

В июле правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине: 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, а также другое вооружение.

26 апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки Gepard.

Однако, как выяснили в Bild, в стране очень мало снарядов для скорострельных орудий "Гепардов". На складах Krauss-Maffei Wegmann, фирмы-производителя зениток, имеется всего 23 000 патронов для двух основных орудий "Гепардов". Учитывая, что вместе они производят около 1100 выстрелов в минуту, всего доступного в Германии боезапаса хватит лишь на 20 минут использования основного вооружения.

Немецкие САУ Panzerhaubitze уже работают на фронте. В конце июня Германия и Нидерланды пообещали дать еще шесть таких установок.

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Наталия Фреик

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