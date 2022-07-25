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Первые три немецких зенитных танка Gepard уже в Украине – Резников

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 13:57
Первые три немецких зенитных танка Gepard уже в Украине – Резников - Фото
Алексей Резников ( Фото: Facebook)

Германия поставила первые три зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard в Украину. Об этом в эфире телемарафона в понедельник рассказал министр обороны Алексей Резников. 

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"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, в которые нам переданы десятки тысяч патронов… Три сегодня заехали в Украину. Они сегодня уже в распоряжении Вооруженных Сил Украины", – сказал Резников.

По его словам,  Украина ожидает на поставку первых 15 таких установок от Германии.

В июле правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине: 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, а также другое вооружение.

  • 26 апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки Gepard.
  • Однако, как выяснили в Bild, в стране очень мало снарядов для скорострельных орудий "Гепардов". На складах Krauss-Maffei Wegmann, фирмы-производителя зениток, имеется всего 23 000 патронов для двух основных орудий "Гепардов". Учитывая, что вместе они производят около 1100 выстрелов в минуту, всего доступного в Германии боезапаса хватит лишь на 20 минут использования основного вооружения.
  • Немецкие САУ Panzerhaubitze уже работают на фронте. В конце июня Германия и Нидерланды пообещали дать еще шесть таких установок.

Читайте также: Германия передаст Украине 30 танков Gepard, 54 БТР M113, САУ PzH 2000, РСЗО и ПВО — список

Наталия Фреик
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Германия война военная помощь бронетехника Gepard
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