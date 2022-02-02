UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинскую армию вооружат современными "Перунами": есть решение правительства Польши видео

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 11:15
ПЗРК Piorun (фото — milmag.pl, Jakub Link-Lenczowski)
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили
Суд избирает меру пресечения Порошенко: прокуроры настаивают на аресте – трансляция
Суд избирает меру пресечения Порошенко: прокуроры настаивают на аресте – трансляция

Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине", – пишет глава Минобороны страны.

Блащак уточнил, что для ВСУ передадут "самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы".

Читайте также: Указ Зеленского: ВСУ увеличат на 100 000 человек, создадут 20 новых бригад

По сравнению с предшественником, "Громом", "Перун" имеет новую, цифровую головку самонаведения. Он с повышенной помехоустойчивостью и большей эффективной дальностью обнаружения воздушных объектов, а также с расширенными возможностями обнаружения малоразмерных целей (беспилотников, маневрирующих ракет).

Ракета Piorun также получила новую польскую систему неконтактного взрывателя (позволяет программировать расстояние подрыва боевой части от цели) и двигатель, обеспечивающие большую дальность поражения.

СПРАВКА. Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, которая предназначена для сбивания низколетящих воздушных целей. Дальность стрельбы – 400-6500 м, высота полета поражаемых целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом положении – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с.

Украинскую армию вооружат современными "Перунами": есть решение правительства Польши

Украинскую армию вооружат современными "Перунами": есть решение правительства Польши
  • 28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.
  • Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично, сообщил министр обороны Резников.
  • Вчера, 1 февраля, в Украине побывали с визитом премьер Польши Моравецкий и премьер Великобритании ДжонсонОбъявлено о союзе Украина – Польша – Британия.

Видео: YouTube/Defence24

Читайте также: "Мы вместе с Украиной". В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью от США

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Мариуш Блащак боеприпасы польша геополитика оружие нато вооружения пзрк Гром Grom Piorun
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 