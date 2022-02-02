Украинскую армию вооружат современными "Перунами": есть решение правительства Польши

Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.
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"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине", – пишет глава Минобороны страны.
Блащак уточнил, что для ВСУ передадут "самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы".
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По сравнению с предшественником, "Громом", "Перун" имеет новую, цифровую головку самонаведения. Он с повышенной помехоустойчивостью и большей эффективной дальностью обнаружения воздушных объектов, а также с расширенными возможностями обнаружения малоразмерных целей (беспилотников, маневрирующих ракет).
Ракета Piorun также получила новую польскую систему неконтактного взрывателя (позволяет программировать расстояние подрыва боевой части от цели) и двигатель, обеспечивающие большую дальность поражения.
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Видео: YouTube/Defence24
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