Украинскую армию вооружат современными "Перунами": есть решение правительства Польши

Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

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"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине", – пишет глава Минобороны страны.

Блащак уточнил, что для ВСУ передадут "самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы".

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По сравнению с предшественником, "Громом", "Перун" имеет новую, цифровую головку самонаведения. Он с повышенной помехоустойчивостью и большей эффективной дальностью обнаружения воздушных объектов, а также с расширенными возможностями обнаружения малоразмерных целей (беспилотников, маневрирующих ракет).

Ракета Piorun также получила новую польскую систему неконтактного взрывателя (позволяет программировать расстояние подрыва боевой части от цели) и двигатель, обеспечивающие большую дальность поражения.

СПРАВКА. Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, которая предназначена для сбивания низколетящих воздушных целей. Дальность стрельбы – 400-6500 м, высота полета поражаемых целей – 10-4000 м, их скорость – от 320 м/с вдогонку до 400 м/с навстречу. Калибр – 72 мм, длина – 1,6 м, масса в боевом положении – 16,5 кг, ракеты – 10,25 кг. Приводится в боевое положение за 15 с.

28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

Некоторые страны оказывают Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России непублично, сообщил министр обороны Резников.

Вчера, 1 февраля, в Украине побывали с визитом премьер Польши Моравецкий и премьер Великобритании Джонсон. Объявлено о союзе Украина – Польша – Британия.

Видео: YouTube/Defence24

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Евгений Пилипенко

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