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"Мы вместе с Украиной". В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью от США – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 12:33
Самолет с военной помощью (Фото - Twitter Резникова)

В Украину рейсом N8821/NCR821 National Airlines (30th Anniversary Livery) прибыл шестой самолет с военной помощью от США. С момента предыдущей поставки прошло менее суток, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter. Посольство США в Twitter выразило поддержку Украине, заявив, что Штаты будут и далее оказывать оборонную помощь.

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В новой партии помощи – 84 тонны боеприпасов.

"Еще сутки не прошли, а мы выгружаем шестую птицу от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов", – написал Резников.

В Facebook министр уточнил, что речь идет о боевых патронах к стрелковому оружию. Он сообщил, что всего на сегодняшний день Украина получила от Штатов около 500 тонн оборудования оборонного назначения, "и это еще не конец".

"Мы вместе с Украиной". В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью от США – фото

"Мы вместе с Украиной". В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью от США – фото

Эта поставка – часть военной помощи Украине на $200 млн, которую президент США Джо Байден непублично утвердил в декабре 2021 года.

Посольство США сообщило, что выступает за путь диалога и дипломатии, но Штаты будут и дальше оказывать Украине оборонную помощь, необходимую для защиты от многочисленных военных сил РФ у границ. "Мы вместе с Украиной", – сказано в сообщении.

"Мы вместе с Украиной". В Киев прибыл шестой самолет с военной помощью от США – фото
  • 22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 тонны летального оружия и боеприпасов. 
  • 23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США.
  • 25 января прилетел третий самолет с 300 противотанковыми ракетными комплексами Javelin. 
  • 28 января прибыл четвертый самолет, в новой партии помощи – 81 тонна боеприпасов. 
  • Вчера Штаты доставили в Украину 84 тонны патронов разного калибра – это была пятая поставка.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников боеприпасы ВСУ оружие помощь вооружение союзники
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