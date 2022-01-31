84 тонны патронов. В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью из США – Резников

Сегодня, 31 января, в Украину прибыл очередной самолет из США, который привез военную помощь для противостояния российской агрессии. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Это пятый борт с военной помощью украинцам от американцев.

"Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередной груз оборонной амуниции для Вооруженных Сил", – написал Резников.

22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 т летального оружия и боеприпасов.

22 января 2022 года США доставили в Украину летального оружия и боеприпасов. 23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США.

23 января в Украину прибыл с оружием от США. 25 января прилетел третий самолет с 300 противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

25 января прилетел с 300 противотанковыми ракетными комплексами Javelin. 28 января прибыл четвертый самолет, в новой партии помощи – 81 тонна боеприпасов.

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Наталия Медведева

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