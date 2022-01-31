84 тонны патронов. В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью из США – Резников
31.01.2022, 23:27
Фото: ФБ Резникова
Сегодня, 31 января, в Украину прибыл очередной самолет из США, который привез военную помощь для противостояния российской агрессии. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.
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Это пятый борт с военной помощью украинцам от американцев.
"Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередной груз оборонной амуниции для Вооруженных Сил", – написал Резников.
- 22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 т летального оружия и боеприпасов.
- 23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США.
- 25 января прилетел третий самолет с 300 противотанковыми ракетными комплексами Javelin.
- 28 января прибыл четвертый самолет, в новой партии помощи – 81 тонна боеприпасов.
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