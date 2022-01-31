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84 тонны патронов. В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью из США – Резников

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 23:27
84 тонны патронов. В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью из США – Резников - Фото
Фото: ФБ Резникова

Сегодня, 31 января, в Украину прибыл очередной самолет из США, который привез военную помощь для противостояния российской агрессии. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Это пятый борт с военной помощью украинцам от американцев.

"Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередной груз оборонной амуниции для Вооруженных Сил", – написал Резников.

84 тонны патронов. В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью из США – Резников
  • 22 января 2022 года США доставили в Украину 90,7 т летального оружия и боеприпасов. 
  • 23 января в Украину прибыл второй самолет с оружием от США.
  • 25 января прилетел третий самолет с 300 противотанковыми ракетными комплексами Javelin. 
  • 28 января прибыл четвертый самолет, в новой партии помощи – 81 тонна боеприпасов. 

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Наталия Медведева
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военная помощь Алексей Резников война
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