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Указ Зеленского: ВСУ увеличат на 100 000 человек, создадут 20 новых бригад

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 10:39
Указ Зеленского: ВСУ увеличат на 100 000 человек, создадут 20 новых бригад - Фото
Владимир Зеленский с подписанным указом (скриншот из видеозаписи)

Численность Вооруженных Сил Украины в течение следующих трех лет увеличится на 100 000 человек, будет создано еще 20 бригад. Подписан соответствующий указ, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

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По словам главы государства, разработан указ "об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы".

Документ предусматривает:

- увеличение в течение трех лет численности ВСУ на 100 000 человек;

- создание 20 дополнительных бригад ВСУ;

- увеличение срока службы контрактников;

- внедрение программы обеспечения жильем военнослужащих и ветеранов, членов их семей;

- разработку системы карьерного роста офицеров;

- переход к основам профессиональной армии.

Зеленский сказал, что подписал указ "не потому, что скоро война, а чтобы скоро и дальше был мир".

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Яна Катасонова
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Владимир Зеленский ВСУ армия указ
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