Указ Зеленского: ВСУ увеличат на 100 000 человек, создадут 20 новых бригад
Численность Вооруженных Сил Украины в течение следующих трех лет увеличится на 100 000 человек, будет создано еще 20 бригад. Подписан соответствующий указ, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.
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По словам главы государства, разработан указ "об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы".
Документ предусматривает:
- увеличение в течение трех лет численности ВСУ на 100 000 человек;
- создание 20 дополнительных бригад ВСУ;
- увеличение срока службы контрактников;
- внедрение программы обеспечения жильем военнослужащих и ветеранов, членов их семей;
- разработку системы карьерного роста офицеров;
- переход к основам профессиональной армии.
Зеленский сказал, что подписал указ "не потому, что скоро война, а чтобы скоро и дальше был мир".
- В середине января 2022 года на переговорах Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. И, как говорят на Западе, начала искать повод для нового вторжения в Украину, которое "может начаться в любой момент".
- На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- 25 января британские армейские инструкторы впервые показали украинским военнослужащим, как обращаться с противотанковыми комплексами NLAW, переданными Лондоном ВСУ.
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