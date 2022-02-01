Указ Зеленского: ВСУ увеличат на 100 000 человек, создадут 20 новых бригад

Численность Вооруженных Сил Украины в течение следующих трех лет увеличится на 100 000 человек, будет создано еще 20 бригад. Подписан соответствующий указ, заявил президент Владимир Зеленский в Верховной Раде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы государства, разработан указ "об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы".

Документ предусматривает:

- увеличение в течение трех лет численности ВСУ на 100 000 человек;

- создание 20 дополнительных бригад ВСУ;

- увеличение срока службы контрактников;

- внедрение программы обеспечения жильем военнослужащих и ветеранов, членов их семей;

- разработку системы карьерного роста офицеров;

- переход к основам профессиональной армии.

Зеленский сказал, что подписал указ "не потому, что скоро война, а чтобы скоро и дальше был мир".

Читайте также: В Минобороны начали работу на постоянной основе советники от США

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.