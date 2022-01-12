В Минобороны начали работу на постоянной основе советники от США
12.01.2022, 12:53
Советники США (Фото - Директорат политики в сфере обороны Минобороны)
В Директорате политики Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США. Об этом сообщает пресс-служба Директората в Facebook.
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Советники от Штатов Крис Риззо и Тодд Браун начали работу в Минобороны на постоянной основе со вчерашнего дня, 11 января.
В их обязанности входит предоставление консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы в вопросах:
- политики в сфере обороны;
- управления в сфере обороны;
- евроатлантической интеграции.
- В 2022 году в Украине пройдет 10 международных учений, а воины ВСУ примут участие в 16 учениях за границей.
- 10 января CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена "без лишнего шума" утвердила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. В нее войдет в основном то же вооружение, что и ранее поставляла Америка украинским партнерам. По данным Politico, в пакет помощи также войдут радары и морское оборудование.
- В Украине может появиться новая военно-учебная миссия Евросоюза, к которой планируется привлечь 30 постоянных советников.
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