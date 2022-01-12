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В Минобороны начали работу на постоянной основе советники от США

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 12:53
В Минобороны начали работу на постоянной основе советники от США - Фото
Советники США (Фото - Директорат политики в сфере обороны Минобороны)

В Директорате политики Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США. Об этом сообщает пресс-служба Директората в Facebook.

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Советники от Штатов Крис Риззо и Тодд Браун начали работу в Минобороны на постоянной основе со вчерашнего дня, 11 января.

В их обязанности входит предоставление консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы в вопросах:

- политики в сфере обороны;
- управления в сфере обороны;
- евроатлантической интеграции.

  • В 2022 году в Украине пройдет 10 международных учений, а воины ВСУ примут участие в 16 учениях за границей.
  • 10 января CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена "без лишнего шума" утвердила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. В нее войдет в основном то же вооружение, что и ранее поставляла Америка украинским партнерам. По данным Politico, в пакет помощи также войдут радары и морское оборудование.
  • В Украине может появиться новая военно-учебная миссия Евросоюза, к которой планируется привлечь 30 постоянных советников.

Читайте также: Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили ситуацию в восточной Европе

Оксана Житнюк
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минобороны ВСУ армия советники
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