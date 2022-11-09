Берлин передал Украине боезапас для противоракетной системы IRIS-T SLM: что еще в списке

Правительство Германии сообщило, что Вооруженным Силам Украины среди прочего в новом пакете военной помощи передана дополнительная партия ракет к системе противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLM, которая прикрывает от российских ракетных ударов Киев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В начале ноября президент Зеленский призвал ФРГ передать еще систем ПВО/ПРО, так как "одной IRIS-T SLM мало, хотелось бы ускорения в помощи".

Также среди поставленного:

→ 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой;

→ 5 тягачей-транспортером танков армии США M1070 Oshkosh;

→ 18 разведывательных беспилотников;

→ 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ (ранее поставлено 14);

→ 1 автопогрузчик (ранее поставлено два).

В списке того, что только готовится к отправке в Украину, также указана еще одна партия противоракет к "ирису".

Читайте также: Штайнмайер обратился к немцам. Призвал к духу сопротивления, силе и воле противостоять РФ

Новость дополняется...

Читайте также: Депутат ФРГ призвал перекрыть помощь Украине в Twitter Подоляка. Туда призвали Мельника

Німецький депутат у Twitter Подоляка закликав перекрити допомогу Україні. Туди покликали Мельника

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.