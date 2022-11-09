UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Берлин передал Украине боезапас для противоракетной системы IRIS-T SLM: что еще в списке

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 13:45
Берлин передал Украине боезапас для противоракетной системы IRIS-T SLM: что еще в списке - Фото
IRIS-T SLM (иллюстрация - компания-производитель)

Правительство Германии сообщило, что Вооруженным Силам Украины среди прочего в новом пакете военной помощи передана дополнительная партия ракет к системе противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLM, которая прикрывает от российских ракетных ударов Киев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В начале ноября президент Зеленский призвал ФРГ передать еще систем ПВО/ПРО, так как "одной IRIS-T SLM мало, хотелось бы ускорения в помощи".

Также среди поставленного:

→ 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой;
→ 5 тягачей-транспортером танков армии США M1070 Oshkosh;
→ 18 разведывательных беспилотников;
→ 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ (ранее поставлено 14);
→ 1 автопогрузчик (ранее поставлено два).

В списке того, что только готовится к отправке в Украину, также указана еще одна партия противоракет к "ирису".

Читайте также: Штайнмайер обратился к немцам. Призвал к духу сопротивления, силе и воле противостоять РФ

Новость дополняется...

Читайте также: Депутат ФРГ призвал перекрыть помощь Украине в Twitter Подоляка. Туда призвали Мельника

Німецький депутат у Twitter Подоляка закликав перекрити допомогу Україні. Туди покликали Мельника

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь союзники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 