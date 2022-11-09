Берлин передал Украине боезапас для противоракетной системы IRIS-T SLM: что еще в списке
Правительство Германии сообщило, что Вооруженным Силам Украины среди прочего в новом пакете военной помощи передана дополнительная партия ракет к системе противовоздушной/противоракетной обороны IRIS-T SLM, которая прикрывает от российских ракетных ударов Киев.
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В начале ноября президент Зеленский призвал ФРГ передать еще систем ПВО/ПРО, так как "одной IRIS-T SLM мало, хотелось бы ускорения в помощи".
Также среди поставленного:
→ 30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой;
→ 5 тягачей-транспортером танков армии США M1070 Oshkosh;
→ 18 разведывательных беспилотников;
→ 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ (ранее поставлено 14);
→ 1 автопогрузчик (ранее поставлено два).
В списке того, что только готовится к отправке в Украину, также указана еще одна партия противоракет к "ирису".
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Новость дополняется...
- 20 октября канцлер ФРГ заявил, что армия Германии обучит до весны тысячи украинских военных.
- 27 октября глава МИД Кулеба запросил у Берлина "больше оружия для Украины" – в том числе через третьи страны.
- Экс-посол Украины в Берлине Мельник призвал Шольца создать альянс для поставок Leopard 2.
- Посол Украины в Берлине Макеев ожидает от Германии лидерства и Leopard 2, говорит, "нам нужны союзники, а не посредники".
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