"Нам нужны союзники, а не посредники". Макеев ожидает от Германии лидерства и Leopard 2
Украина ожидает продолжения "продемонстрированного лидерства" Германии, которая передала Силам обороны первую систему противоракетной обороны IRIS-T SLM, и в плане поставок бронетехники для изгнания с украинской земли российских захватчиков. Об этом заявил посол Украины в Берлине Алексей Макеев, пишет NTV.de.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мы рассчитываем на это лидерство с другими системами вооружения: это основные боевые танки и бронемашины типа Leopard, Marder и другие", – сказал дипломат.
По его словам, "мы ведем переговоры с федеральным правительством, мы говорим об этом".
"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую в Украину", — сказал он газетам медиагруппы Funke.
Цель Украины сейчас, сказал Макеев, – это выиграть войну: "За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с Россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники".
Читайте также: Макеев: Мельник проделал классную работу. Но у меня другой стиль
"Запад должен действовать как команда, и мы должны быть в состоянии использовать все, что есть у этой команды", – отметил посол Украины.
Макеев призвал отказаться от позиции "не провоцировать Россию".
"Пора перестать говорить о нежелании провоцировать Россию. А то что еще будет? Сколько должно быть буч, мариуполев или изюмов — мест изнасилований и братских могил?", – подытожил он.
- В конце октября Макеев посоветовал Германии не принимать российских дезертиров.
- В начале ноября президент Зеленский призвал ФРГ передать еще систем ПВО/ПРО, так как "одной IRIS-T мало, хотелось бы ускорения в помощи".
- 20 октября канцлер ФРГ заявил, что армия Германии обучит до весны тысячи украинских военных.
- 27 октября глава МИД Кулеба запросил у Берлина "больше оружия для Украины" – в том числе через третьи страны.
- Экс-посол Украины в Берлине Мельник призвал Шольца создать альянс для поставок Leopard 2.
Комментарии