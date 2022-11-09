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"Нам нужны союзники, а не посредники". Макеев ожидает от Германии лидерства и Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 11:44
Алексей Макеев (скриншот)

Украина ожидает продолжения "продемонстрированного лидерства" Германии, которая передала Силам обороны первую систему противоракетной обороны IRIS-T SLM, и в плане поставок бронетехники для изгнания с украинской земли российских захватчиков. Об этом заявил посол Украины в Берлине Алексей Макеев, пишет NTV.de.

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"Мы рассчитываем на это лидерство с другими системами вооружения: это основные боевые танки и бронемашины типа Leopard, Marder и другие", – сказал дипломат.

По его словам, "мы ведем переговоры с федеральным правительством, мы говорим об этом".

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о доставке Leopard 2 из Германии напрямую в Украину", — сказал он газетам медиагруппы Funke. 

Цель Украины сейчас, сказал Макеев, – это выиграть войну: "За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с Россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники".

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"Запад должен действовать как команда, и мы должны быть в состоянии использовать все, что есть у этой команды", – отметил посол Украины.

Макеев призвал отказаться от позиции "не провоцировать Россию".

"Пора перестать говорить о нежелании провоцировать Россию. А то что еще будет? Сколько должно быть буч, мариуполев или изюмов — мест изнасилований и братских могил?", – подытожил он.

Євген Пилипенко
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Германия война танк военная помощь бронетехника союзники алексей макеев умиротворение Leopard лидерство Marder
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