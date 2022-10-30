Посол Украины посоветовал Германии не принимать российских дезертиров: Они – угроза
Украинский посол в Берлине Алексей Макеев считает, что Германии не стоило бы принимать у себя бегущих от мобилизации россиян. В интервью Bild он сказал, что они могут представлять угрозу.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Меня очень раздражает то, что почти никто из россиян не уехал из своей страны, когда началась война. Я тоже ничего не слышал о больших демонстрациях", – сказал он.
По словам Макеева, молодые мужчины, бегущие из России, просто хотят избежать военной службы, но не осуждают войну. В конце концов они будут ездить колоннами по Германии, размахивая российскими флагами, сказал посол.
"Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым придется находиться рядом с этими мужчинами в приютах для беженцев. Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров", – сказал Макеев.
- Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в конце сентября сказала, что ее страна при определенных обстоятельствах готова принять российских дезертиров и противников путинского режима.
- В соседней Чехии другой подход – там запретили въезд россиянам даже с шенгенской визой. Главный претендент на пост президента Чехии Петр Павел заявил, что не все бегущие от мобилизации россияне выступают против войны, поэтому Запад должен относиться к ним с предостережением.
Читайте также: Новый посол в Германии Макеев: Мельник сделал классную работу. Но у меня другой стиль
Комментарии