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Посол Украины посоветовал Германии не принимать российских дезертиров: Они – угроза

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 13:31
Посол Украины посоветовал Германии не принимать российских дезертиров: Они – угроза - Фото
Фото: Центр Новая Европа

Украинский посол в Берлине Алексей Макеев считает, что Германии не стоило бы принимать у себя бегущих от мобилизации россиян. В интервью Bild он сказал, что они могут представлять угрозу.

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"Меня очень раздражает то, что почти никто из россиян не уехал из своей страны, когда началась война. Я тоже ничего не слышал о больших демонстрациях", – сказал он.

По словам Макеева, молодые мужчины, бегущие из России, просто хотят избежать военной службы, но не осуждают войну. В конце концов они будут ездить колоннами по Германии, размахивая российскими флагами, сказал посол.

"Эти россияне представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым придется находиться рядом с этими мужчинами в приютах для беженцев. Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров", – сказал Макеев.

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Андрій Водяний
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Германия алексей макеев мобилизация в россии
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