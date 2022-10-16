"Не каждый, кто бежит из России, наш друг". В Чехии боятся усиления пятой колонны

Россияне, которые бегут от мобилизации, не всегда выступают против войны. В связи с этим Запад должен относиться к ним с предостережением, считает чешский генерал Петр Павел, который является одним из основных кандидатов на выборах президента Чехии в 2023 году.

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"Оппозиция к мобилизации – это не восстание против режима или какая-то поддержка Украины. Молодежь, которая пытается уехать из страны, боится за свою жизнь – это не значит, что они против войны. Я уверен, что многие продолжат поддерживать националистическую политику Путина", – сказал генерал, который в 2015-2018 годах возглавлял военный комитет НАТО.

"Я бы точно не согласился с утверждением, что каждый, кто убегает из России, наш друг", – сказал он.

Напротив, заявил Павел, наплыв россиян может представлять неприемлемую угрозу национальной безопасности, о чем уже сейчас могут свидетельствовать широкомасштабные протесты в Праге.

"Возможно ли, чтобы такая страна, как наша, где уже есть сильная российская пятая колонна, приняла еще 40 000 -50 000 российских мужчин? Людей, не поддерживающих демократический режим, которые не были бы благодарны Чехии как демократической стране и оставались на своих националистических позициях? Это был бы риск нашей внутренней безопасности", – заявил он.

С 25 октября россиян с шенгенскими визами перестанут пускать на территорию Чехии.

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Андрій Водяний

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