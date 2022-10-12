UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чехия закрывается для российских туристов с 25 октября

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 19:34
Чехия закрывается для российских туристов с 25 октября - Фото
Паспорт РФ (Фото: depositphotos.com)

С 25 октября россиян с шенгенскими визами перестанут пускать на территорию Чехии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Чехии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, чешское правительство ужесточит запрет на въезд граждан России в Чехию.

"В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан РФ. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – то есть через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры", – сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он уточнил, что эта мера будет применяться к путешественникам с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС, и вступит в силу с 25 октября.

Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее уже закрыли свои границы для российских туристов.

  • 6 сентября Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

Читайте также: Чехия одобрила поставку тяжелой техники и других вооружений Украине

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чехия виза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 