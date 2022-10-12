Чехия закрывается для российских туристов с 25 октября

С 25 октября россиян с шенгенскими визами перестанут пускать на территорию Чехии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Чехии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, чешское правительство ужесточит запрет на въезд граждан России в Чехию.

"В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан РФ. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – то есть через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры", – сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он уточнил, что эта мера будет применяться к путешественникам с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС, и вступит в силу с 25 октября.

Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее уже закрыли свои границы для российских туристов.

6 сентября Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

Читайте также: Чехия одобрила поставку тяжелой техники и других вооружений Украине

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.