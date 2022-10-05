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Чехия одобрила поставку тяжелой техники и других вооружений Украине

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05.10.2022, 20:13
Чехия одобрила поставку тяжелой техники и других вооружений Украине - Фото
Яна Чернохова (Скриншот видео)

5 октября правительство Чехии одобрило дальнейшее предоставление помощи Украине для противостояния вторжению России. В новые поставки, в частности, войдет тяжелая техника. Об этом сообщила министр обороны Яна Чернохова, передает Ceske Noviny.

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Чешский министр отметила, что сегодня правительство одобрило дальнейшую помощь Украине.

Чернохова провела переговоры с представителями чешской оборонной промышленности.

Как отмечается, глава Минобороны Чехии из соображений безопасности не захотела сообщать подробности о вооружениях, которые будут направлены в Украину. 

Чернохова сказала только, что это тяжелая техника, короткоствольное и длинноствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. 

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Наталія Медведєва
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война чехия военная помощь
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