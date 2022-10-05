Чехия одобрила поставку тяжелой техники и других вооружений Украине

5 октября правительство Чехии одобрило дальнейшее предоставление помощи Украине для противостояния вторжению России. В новые поставки, в частности, войдет тяжелая техника. Об этом сообщила министр обороны Яна Чернохова, передает Ceske Noviny.

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Чешский министр отметила, что сегодня правительство одобрило дальнейшую помощь Украине.

Чернохова провела переговоры с представителями чешской оборонной промышленности.

Как отмечается, глава Минобороны Чехии из соображений безопасности не захотела сообщать подробности о вооружениях, которые будут направлены в Украину.

Чернохова сказала только, что это тяжелая техника, короткоствольное и длинноствольное огнестрельное оружие и боеприпасы.

В конце августа Чехия передала Украине 72 танка советского производства, взамен страна должна получить от Германии 15 танков Leopard.

3 октября сообщалось, что чешские волонтеры купили для ВСУ танк.

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Наталія Медведєва

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