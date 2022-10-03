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Чешские волонтеры купили для ВСУ танк

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 15:30
Чешские волонтеры купили для ВСУ танк - Фото
Фото: twitter.com/DarPutinovi

Активисты чешского движения Dárek pro Putina (Подарок для Путина) собрали 33 млн крон ($1,3 млн) на танк Т-72 AVANGER для Вооруженных Сил Украины. Они назвали его Томаш. Об этом говорится в Twitter Darek pro Putina.

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"А что будет дальше? Боеприпасы! Боеприпасы для танков, ракетных установок, гаубиц и пушек. Боеприпасы!" – говорится в одном из сообщений.

"Мы будем кормить Томаша и его друзей. Путину мы отправим 1000 подарков", – пишут активисты.

Они также сообщили, что министр обороны Чехии Яна Чернохова прислала им благодарственное письмо.

"Дорогие друзья, буквально через несколько дней, 7 октября, агент КГБ, убийца и мошенник Владимир Путин будет праздновать свое семидесятилетие. Он заслуживает соответствующего подарка!" – говорится в письме.

Благодарность чехам выразил также украинский посол в этой стране Евгений Перебийнис.

"Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для Минобороны Украины танк – модернизированный T-72 AVANGER. Ему дали имя Томаш. 33 млн крон (свыше $1,3 млн) по инициативе "Подарок для путина" собрали свыше 11 000 человек. Спасибо!" – написал посол.

СПРАВКА. Т-72 AVANGER – чешская комплексная модернизация советского танка Т-72 до уровня, сравнимого с танками 3-го поколения. Машина усовершенствована устройствами, повышающими комфортность и эффективность использования танка, а также безопасность экипажа от мин или баллистических обстрелов, от воздействия радиации и химических веществ.

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Вадим Ребрина
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владимир путин чехия танк т-72 Яна Чернохова
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