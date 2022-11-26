Шольц: Становится все очевиднее – РФ не только не должна выиграть войну, но и не выиграет

Канцлер Германии Олаф Шольц в настоящее время считает победу России в войне против Украины маловероятной. Об этом он заявил на Бранденбургской государственной партийной конференции СДПГ в Котбусе, передает Spiegel.

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Комментируя поддержку, оказываемую Берлином Украине, Шольц заявил, что "становится все более очевидным, что Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее".

Немецкий канцлер подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы делаем это финансово, гуманитарно и, все мы знаем, также [помогаем] поставками оружия", – сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что нужно быть готовыми к эскалации в Украине из-за неудач России.

Германия обсуждает с союзниками предложение Польши отправить в Украину системы противовоздушной обороны Patriot, утверждают в немецком правительстве. С такой инициативой выступили в Польше после предложения Германии разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах. Поляки считают, что лучше было бы разместить Patriot в западной части Украины.

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Оксана Житнюк

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