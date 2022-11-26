Моравецкий: Россия понимает, что проигрывает войну, потому повышает уровень зверства

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россияне осознают, что проигрывают на поле боя, потому применяют наиболее жестокие методы, направленные прежде всего против мирного населения. Об этом он сказал, выступая на учредительном саммите украинской инициативы Grain from Ukraine в Киеве.

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Моравецкий сравнил Россию с нацистской Германией 1942-1943 годов, которая при поражениях на поле боя начинала использовать все возможное оружие и самые жестокие методы.

"Сегодня Россия, понимая, что она проигрывает эту войну, начинает применять новые методы – гипотермические атаки, поражения объектов энергетической инфраструктуры, чтобы еще больше повысить уровень своего зверского отношения к людям", – сказал премьер Польши.

По словам Моравецкого, россиянам кажется, что масштабными разрушениями и атаками они якобы смогут заставить украинцев сложить оружие.

В День памяти жертв Голодомора Моравецкий подчеркнул, что сегодня россияне действуют подобно СССР, блокируя экспорт зерна из Украины в страны Африки и Азии.

"Создать Голодомор во всем мире, чтобы согласились на их условия, – это такая ошибочная и больная логика России", – сказал премьер Польши.

По его мнению, атаки РФ по объектам гражданской инфраструктуры говорят о том, что Россия перешла к империалистическому террору, и если цивилизованный мир позволит российскому диктатору Владимиру Путину продолжать этот террор, то он превратится в Сталина XXI века.

Моравецкий также заявил, что Польша уверена в победе Украины и никогда не перестанет помогать в войне против "варварского режима" РФ.

"Украина должна быть успешной. Давайте 2023 год действительно станет годом победы и годом возобновления Украины", – добавил Моравецкий.

Сегодня Моравецкий прибыл в Киев с визитом и почтил память жертв Голодомора у памятника возле Михайловского собора.

Премьер Польши также участвует в сегодняшнем учредительном саммите инициативы Grain from Ukraine, которая предполагает прямые закупки украинского экспортного зерна и передачу его нуждающимся странам Африки и Азии.

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Оксана Житнюк

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