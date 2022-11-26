UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Моравецкий: Россия понимает, что проигрывает войну, потому повышает уровень зверства

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 18:27
Моравецкий: Россия понимает, что проигрывает войну, потому повышает уровень зверства - Фото
Матеуш Моравецкий (Скриншот)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россияне осознают, что проигрывают на поле боя, потому применяют наиболее жестокие методы, направленные прежде всего против мирного населения. Об этом он сказал, выступая на учредительном саммите украинской инициативы Grain from Ukraine в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Моравецкий сравнил Россию с нацистской Германией 1942-1943 годов, которая при поражениях на поле боя начинала использовать все возможное оружие и самые жестокие методы.

"Сегодня Россия, понимая, что она проигрывает эту войну, начинает применять новые методы – гипотермические атаки, поражения объектов энергетической инфраструктуры, чтобы еще больше повысить уровень своего зверского отношения к людям", – сказал премьер Польши.

По словам Моравецкого, россиянам кажется, что масштабными разрушениями и атаками они якобы смогут заставить украинцев сложить оружие.

В День памяти жертв Голодомора Моравецкий подчеркнул, что сегодня россияне действуют подобно СССР, блокируя экспорт зерна из Украины в страны Африки и Азии.

"Создать Голодомор во всем мире, чтобы согласились на их условия, – это такая ошибочная и больная логика России", – сказал премьер Польши.

По его мнению, атаки РФ по объектам гражданской инфраструктуры говорят о том, что Россия перешла к империалистическому террору, и если цивилизованный мир позволит российскому диктатору Владимиру Путину продолжать этот террор, то он превратится в Сталина XXI века.

Моравецкий также заявил, что Польша уверена в победе Украины и никогда не перестанет помогать в войне против "варварского режима" РФ.

"Украина должна быть успешной. Давайте 2023 год действительно станет годом победы и годом возобновления Украины", – добавил Моравецкий.

  • Сегодня Моравецкий прибыл в Киев с визитом и почтил память жертв Голодомора у памятника возле Михайловского собора. 
  • Премьер Польши также участвует в сегодняшнем учредительном саммите инициативы Grain from Ukraine, которая предполагает прямые закупки украинского экспортного зерна и передачу его нуждающимся странам Африки и Азии. 

Читайте также: Ринкевичс: Россияне — преемники Сталина. Через 90 лет они снова устроили геноцид в Украине

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
голодомор Матеуш Моравецкий война польша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 