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Украинское зерно для Африки и Азии: на первом саммите Grain from Ukraine собрано $150 млн

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 17:40
Украинское зерно для Африки и Азии: на первом саммите Grain from Ukraine собрано $150 млн - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Сегодня, 26 ноября, состоялся учредительный саммит гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, которая предполагает прямые закупки украинского экспортного зерна и передачу его нуждающимся странам Африки и Азии. Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня было собрано $150 млн на программу.

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"Суть нашей новой гуманитарной инициативы очень простая, прозрачная и важная: мы планируем отправить из украинских портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и требуют срочной помощи", – сказал Зеленский.

Речь идет о таких странах как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кения, Йемен и других.

По словам Зеленского, каждое отправленное из Украины судно с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 000 человек, а 60 судов дадут гарантию продовольственной безопасности для 1 млн человек в год.

Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний день к программе финансово присоединились более 20 государств и Евросоюз. Еще более 10 стран готовятся присоединиться.

На сегодняшнем первом учредительном саммите собрано около $150 млн, отметил президент.

В Офисе президента сообщают, что в рамках программы страны-участницы будут закупать украинскую агропродукцию, которая отправляется на экспорт, и будут передавать ее находящимся на грани голода странам.

"Для наших международных партнеров это win-win-стратегия. Таким образом, они одновременно поддерживают украинскую экономику в сложной ситуации и помогают бедным странам Африки. Одно судно – помощь двум странам одновременно", – заявили в ОП.

  • 15 ноября Зеленский на G20 презентовал гуманитарную программу Grain from Ukraine.  
  • 16 ноября первый балкер с 40 000 тонн украинской пшеницы для Эфиопии в рамках программы отправился из порта "Одесса" при поддержке правительства Германии и Всемирной продовольственной программы ООН. 
Оксана Житнюк
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продовольственный кризис Владимир Зеленский зерно Grain from Ukraine
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