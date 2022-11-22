Шольц: Мы должны быть готовы к эскалации в Украине из-за неудач России
22.11.2022, 16:22
Олаф Шольц (фото - ЕРА)
Германия должна быть готова к эскалации войны России против Украины, заявил канцлер Олаф Шольц , выступая на конференции в Берлине, организованной газетой Suddeutsche Zeitung. Об этом сообщает Sky News.
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"Учитывая развитие войны и очевидные и растущие неудачи России, мы должны быть готовы к эскалации", – сказал Шольц.
По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.
Шольц также сказал, что его недавняя поездка в Китай стоила того, поскольку она позволила двум странам поделиться общей позицией против использования ядерного оружия.
- Ранее сегодня министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия должна готовиться к возможному военному нападению.
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