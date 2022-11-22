UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Мы должны быть готовы к эскалации в Украине из-за неудач России

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 16:22
Шольц: Мы должны быть готовы к эскалации в Украине из-за неудач России - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германия должна быть готова к эскалации войны России против Украины, заявил канцлер Олаф Шольц , выступая на конференции в Берлине, организованной газетой Suddeutsche Zeitung. Об этом сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Учитывая развитие войны и очевидные и растущие неудачи России, мы должны быть готовы к эскалации", – сказал Шольц.

По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Шольц также сказал, что его недавняя поездка в Китай стоила того, поскольку она позволила двум странам поделиться общей позицией против использования ядерного оружия.

  • Ранее сегодня министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия должна готовиться к возможному военному нападению.

Читайте также: Германия против создания бесполетной зоны над Украиной

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай Германия война олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 