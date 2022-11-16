UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия против создания бесполетной зоны над Украиной

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 16:27
Германия против создания бесполетной зоны над Украиной - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Германия выступает против идеи "закрыть небо" над Украиной, поскольку это создаст угрозу прямой конфронтации России с НАТО. Об этом заявил представитель правительства Германии, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", – сказал он.

При этом Германия предложит помощь Польше для патрулирования неба.

СПРАВКА. С первых дней войны Украина призывает западных партнеров закрыть небо, чтобы обезопасить украинские города от ударов России. Однако они отказываются это делать, мотивируя риском прямой войны НАТО и РФ.
  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.
  • Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО. 

Читайте также: Война добралась до НАТО. Что известно о ракетном ударе по Польше и чего ждать Украине

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война польша нато небо ракеты бесполтеная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 