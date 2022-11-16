Германия против создания бесполетной зоны над Украиной

Германия выступает против идеи "закрыть небо" над Украиной, поскольку это создаст угрозу прямой конфронтации России с НАТО. Об этом заявил представитель правительства Германии, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", – сказал он.

При этом Германия предложит помощь Польше для патрулирования неба.

СПРАВКА. С первых дней войны Украина . С первых дней войны Украина призывает западных партнеров закрыть небо, чтобы обезопасить украинские города от ударов России. Однако они отказываются это делать, мотивируя риском прямой войны НАТО и РФ.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

Читайте также: Война добралась до НАТО. Что известно о ракетном ударе по Польше и чего ждать Украине

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.