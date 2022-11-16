Германия против создания бесполетной зоны над Украиной
16.11.2022, 16:27
Иллюстративное фото - ЕРА
Германия выступает против идеи "закрыть небо" над Украиной, поскольку это создаст угрозу прямой конфронтации России с НАТО. Об этом заявил представитель правительства Германии, передает Reuters.
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"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", – сказал он.
При этом Германия предложит помощь Польше для патрулирования неба.
СПРАВКА. С первых дней войны Украина призывает западных партнеров закрыть небо, чтобы обезопасить украинские города от ударов России. Однако они отказываются это делать, мотивируя риском прямой войны НАТО и РФ.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.
- Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.
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