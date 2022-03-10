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В США считают, что бесполетная зона не защитит Украину от большинства вооружения РФ

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 22:48

Бесполетная зона не защитит Украину от большинства видов вооружения, которые Россия использует против нее, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Бэрриер. Об этом сообщает CNN.

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По его словам, российские силы используют "комбинацию, состоящую в основном из ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня". "Есть несколько высокоточных боеприпасов, которые сбрасываются с самолетов, но их количество невелико", — сказал Бэррьер.

Бесполетная зона не защитит от "запрещенных ракет, реактивных снарядов и артиллерии", добавил он.

  • Украинские власти давно требуют от западных партнеров обеспечить бесполетную зону над Украиной, чтобы обезопасить ее от ударов РФ с воздуха. 
  • Российский диктатор Путин заявил, что любая страна, которая примет участие в создании бесполетной зоны над Украиной, станет участником военного конфликта, и пригрозил последствиями.
Вадим Ребрина
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