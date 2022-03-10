В США считают, что бесполетная зона не защитит Украину от большинства вооружения РФ

Бесполетная зона не защитит Украину от большинства видов вооружения, которые Россия использует против нее, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Бэрриер. Об этом сообщает CNN.

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По его словам, российские силы используют "комбинацию, состоящую в основном из ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня". "Есть несколько высокоточных боеприпасов, которые сбрасываются с самолетов, но их количество невелико", — сказал Бэррьер.

Бесполетная зона не защитит от "запрещенных ракет, реактивных снарядов и артиллерии", добавил он.

Украинские власти давно требуют от западных партнеров обеспечить бесполетную зону над Украиной, чтобы обезопасить ее от ударов РФ с воздуха.

Российский диктатор Путин заявил, что любая страна, которая примет участие в создании бесполетной зоны над Украиной, станет участником военного конфликта, и пригрозил последствиями.

Вадим Ребрина

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