Резников обратился к США и НАТО: Бесполетная зона – единственный способ выжить. Для всех

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к США и странам НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Аргументы о том, что НАТО отказом от введения A2/AD пытается избежать ядерной войны, больше не убедительны – Россия ее уже начала.

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"Все, кто блокирует закрытие неба над Украиной, вспомните апрель 1986 года... Радиоактивное облако от Чернобыльской АЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, восточной частью США", – напомнил он.

Сегодня же речь идет о Запорожской АЭС — наибольшей в Европе, говорит министр: "А теперь представьте, что случится, если очередная российская ракета попадет в Запорожскую АЭС, на которой шесть энергоблоков. Сейчас площадка Запорожской АЭС, а также Чернобыльская АЭС находятся под контролем российских вооруженных сил".

Резников спрашивает: готов ли мир к катастрофе, в шесть раз мощнее аварии на ЧАЭС? "Это не о войне, которая где-то далеко в Украине. Это уже о вашей безопасности. И о ядерной безопасности всего мира. Так что оцените ситуацию", – отметил он.

Министр обороны уверен: аргументы о том, что НАТО отказом от введения A2/AD пытается избежать ядерной войны, больше не убедительны, поскольку Россия ее уже начала.

"Если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддерживал Европу раньше, США никогда бы не получили Перл-Харбор. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война не началась бы. Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир, – это зона A2/AD".

Страны Запада отказываются вводить бесполетную зону над Украиной, потому что для этого нужно будет сбивать российские самолеты. Запад опасается, что это повлечет за собой прямую войну НАТО с Россией.

74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Президент Владимир Зеленский недоумевает, что еще нужно для принятия такого решения Вашингтоном.

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Валерия Кондратова

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