UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников обратился к США и НАТО: Бесполетная зона – единственный способ выжить. Для всех

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 12:57
Резников обратился к США и НАТО: Бесполетная зона – единственный способ выжить. Для всех - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к США и странам НАТО с призывом закрыть небо над Украиной. Аргументы о том, что НАТО отказом от введения A2/AD пытается избежать ядерной войны, больше не убедительны – Россия ее уже начала.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все, кто блокирует закрытие неба над Украиной, вспомните апрель 1986 года... Радиоактивное облако от Чернобыльской АЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, восточной частью США", – напомнил он.

Сегодня же речь идет о Запорожской АЭС — наибольшей в Европе, говорит министр: "А теперь представьте, что случится, если очередная российская ракета попадет в Запорожскую АЭС, на которой шесть энергоблоков. Сейчас площадка Запорожской АЭС, а также Чернобыльская АЭС находятся под контролем российских вооруженных сил".

Резников спрашивает: готов ли мир к катастрофе, в шесть раз мощнее аварии на ЧАЭС? "Это не о войне, которая где-то далеко в Украине. Это уже о вашей безопасности. И о ядерной безопасности всего мира. Так что оцените ситуацию", – отметил он.

Министр обороны уверен: аргументы о том, что НАТО отказом от введения A2/AD пытается избежать ядерной войны, больше не убедительны, поскольку Россия ее уже начала.

"Если бы во время Второй мировой войны Эйзенхауэр поддерживал Европу раньше, США никогда бы не получили Перл-Харбор. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война не началась бы. Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир, – это зона A2/AD".

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников бесполетная зона война с россией закрытое небо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 