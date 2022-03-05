UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин угрожает странам, которые сделают бесполетную зону над Украиной

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 18:05
Путин угрожает странам, которые сделают бесполетную зону над Украиной - Фото
Владимир Путин (фото — EPA)

Сегодня, 5 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что любая страна, которая примет участие в создании бесполетной зоны над Украиной, станет участником военного конфликта. И пригрозил последствиями.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", – сказал он.

Путин добавил, что страны, которые примут участие в создании бесполетной зоны над Украиной, "в ту же секунду будут рассматривать, как участников военного конфликта".

Президент России пригрозил, что требование закрыть небо будет "сопряжено с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира". Другие страны, добавил он, это понимают.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война угроза вторжение бесполетная зона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 