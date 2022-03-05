Путин угрожает странам, которые сделают бесполетную зону над Украиной

Сегодня, 5 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что любая страна, которая примет участие в создании бесполетной зоны над Украиной, станет участником военного конфликта. И пригрозил последствиями.

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"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", – сказал он.

Путин добавил, что страны, которые примут участие в создании бесполетной зоны над Украиной, "в ту же секунду будут рассматривать, как участников военного конфликта".

Президент России пригрозил, что требование закрыть небо будет "сопряжено с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира". Другие страны, добавил он, это понимают.

Страны Запада отказываются вводить бесполетную зону над Украиной, потому что для этого нужно будет сбивать российские самолеты. Запад опасается, что это повлечет за собой прямую войну НАТО с Россией.

74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Президент Владимир Зеленский недоумевает, что еще нужно для принятия такого решения Вашингтоном.

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Яна Катасонова

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