Путин угрожает странам, которые сделают бесполетную зону над Украиной
Сегодня, 5 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что любая страна, которая примет участие в создании бесполетной зоны над Украиной, станет участником военного конфликта. И пригрозил последствиями.
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"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", – сказал он.
Путин добавил, что страны, которые примут участие в создании бесполетной зоны над Украиной, "в ту же секунду будут рассматривать, как участников военного конфликта".
Президент России пригрозил, что требование закрыть небо будет "сопряжено с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира". Другие страны, добавил он, это понимают.
- Страны Запада отказываются вводить бесполетную зону над Украиной, потому что для этого нужно будет сбивать российские самолеты. Запад опасается, что это повлечет за собой прямую войну НАТО с Россией.
- 74% американцев поддерживают введение бесполетной зоны над Украиной. Президент Владимир Зеленский недоумевает, что еще нужно для принятия такого решения Вашингтоном.
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