Ламбрехт: Германия может быть втянута в навязанную ей войну, надо быть готовыми
Германия должна готовиться к возможному военному нападению. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает DW.
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"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", – сказала Ламбрехт.
Министра обороны ФРГ попросили прокомментировать слова генерального инспектора бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова к ситуации, если она окажется втянутой в навязанную ей войну.
"Оборона всегда была ключевой задачей бундесвера. Все должны заново осознать это", – ответила Ламбрехт.
По мнению Ламбрехт, бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости.
Она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по НАТО.
"Бундесверу не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а вооруженные силы Альянса, безусловно, в состоянии защитить Германию", – пояснила министр.
Ламбрехт подчеркнула, что Германия может и должна стать лучшей во всех сферах, особенно в сфере противовоздушной обороны, где в Европе есть недостатки.
Министр выразила удовлетворение тем, что бундесвер получит 100 миллиардов евро, на которые будет закуплена техника и реализованы разные проекты, но, по ее словам, эта сумма не позволит решить все имеющиеся проблемы.
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