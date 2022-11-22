Ламбрехт: Германия может быть втянута в навязанную ей войну, надо быть готовыми

Германия должна готовиться к возможному военному нападению. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает DW.

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"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", – сказала Ламбрехт.

Министра обороны ФРГ попросили прокомментировать слова генерального инспектора бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова к ситуации, если она окажется втянутой в навязанную ей войну.

"Оборона всегда была ключевой задачей бундесвера. Все должны заново осознать это", – ответила Ламбрехт.

По мнению Ламбрехт, бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости.

Она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по НАТО.

"Бундесверу не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а вооруженные силы Альянса, безусловно, в состоянии защитить Германию", – пояснила министр.

Ламбрехт подчеркнула, что Германия может и должна стать лучшей во всех сферах, особенно в сфере противовоздушной обороны, где в Европе есть недостатки.

Министр выразила удовлетворение тем, что бундесвер получит 100 миллиардов евро, на которые будет закуплена техника и реализованы разные проекты, но, по ее словам, эта сумма не позволит решить все имеющиеся проблемы.

21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс исчерпал большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому необходимо нарастить их производство.

Главный закупщик вооружения в армии США Даг Буш заявил, что американская армия ускоряет закупку оружия, чтобы восполнить запасы, истощенные поставками Украине.

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Наталія Медведєва

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