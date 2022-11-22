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Ламбрехт: Германия может быть втянута в навязанную ей войну, надо быть готовыми

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 07:09
Ламбрехт: Германия может быть втянута в навязанную ей войну, надо быть готовыми - Фото
Кристин Ламбрехт (фото - EPA)

Германия должна готовиться к возможному военному нападению. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает DW.

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"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", – сказала Ламбрехт.

Министра обороны ФРГ попросили прокомментировать слова генерального инспектора бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова к ситуации, если она окажется втянутой в навязанную ей войну.

"Оборона всегда была ключевой задачей бундесвера. Все должны заново осознать это", – ответила Ламбрехт.

По мнению Ламбрехт, бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости.

Она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по НАТО.

"Бундесверу не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а вооруженные силы Альянса, безусловно, в состоянии защитить Германию", – пояснила министр.

Ламбрехт подчеркнула, что Германия может и должна стать лучшей во всех сферах, особенно в сфере противовоздушной обороны, где в Европе есть недостатки.

Министр выразила удовлетворение тем, что бундесвер получит 100 миллиардов евро, на которые будет закуплена техника и реализованы разные проекты, но, по ее словам, эта сумма не позволит решить все имеющиеся проблемы.

  • 21 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс исчерпал большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому необходимо нарастить их производство. 
  • Главный закупщик вооружения в армии США Даг Буш заявил, что американская армия ускоряет закупку оружия, чтобы восполнить запасы, истощенные поставками Украине.

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Наталія Медведєва
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Германия война Кристин Ламбрехт
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