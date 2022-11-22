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Армия США ускоряет закупку оружия, чтобы восполнить запасы

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 06:44
Армия США ускоряет закупку оружия, чтобы восполнить запасы - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

Американская армия ускоряет закупку оружия, чтобы восполнить запасы, истощенные поставками Украине. Об этом заявил главный закупщик вооружения в армии США Даг Буш, передает Reuters.

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Со второй половины октября США заключили контракты с производителями оружия на около 1 млрд. В основном они касались боеприпасов и ракет – одним из таких контрактов стал договор с Lokheed Martin на $477 млн.

Все это говорит, что темпы принятия решений набирают обороты. По словам Буша, темпы заключения контрактов на 15% превышают внутренние нормативы Пентагона. Процесс приобретения ускоряется для восполнения истощенны поставками Украине запасов, объяснил чиновник.

По последним данным Пентагона, уже заключены контракты на $2,6 млрд для замены оружия, посланного Украине в рамках спецполномчий президента США Джо Байдена.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО исчерпал большую часть запасов оружия – и нужно нарастить производство.

Читайте также: Рамштайн-7. Какое оружие получит Украина для войны зимой и защиты от российских ракет

Марко Сировой
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армия США оружие пентагон даг буш
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