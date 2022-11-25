Германия заявила, что обсуждает запрос Польши на предоставление Украине систем ПВО Patriot

Германия обсуждает с союзниками предложение Польши отправить в Украину системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сказал спикер немецкого правительства, сообщает Sky News.

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"Мы говорим с нашими союзниками о том, что делать с... предложением Польши", – сказал спикер.

После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.

23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт отметила, что использование систем обороны НАТО за пределами территории Альянса должно быть согласовано со всеми государствами-членами.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передавать Украине те или иные системы противовоздушной/противоракетной обороны или нет – решать правительствам стран.

Вадим Ребрина

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