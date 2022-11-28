ВСУ били вчера по скоплениям живой силы оккупационной армии РФ – сводка потерь от Генштаба

По состоянию на утро 28 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 87 900 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили три танка, пять бронемашин, две артиллерийские системы и четыре единицы автотехники/автоцистерн.

Также 27 ноября уничтожено приблизительно 590 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 27 ноября включительно:

личного состава — около 87 900 человек (+590 за прошедшие сутки);

танков — 2908 (+3);

боевых бронированных машин — 5861 (+5);

артиллерийских систем — 1899 (+2);

РСЗО — 395 (-);

средств ПВО — 209 (-);

самолетов — 278 (-);

вертолетов — 261 (-);

автотехники и автоцистерн — 4416 (+4);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1555 (-);

спецтехники — ​​163 (-);

крылатых ракет — 531 (-).

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Євген Пилипенко

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