ВСУ били вчера по скоплениям живой силы оккупационной армии РФ – сводка потерь от Генштаба
По состоянию на утро 28 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 87 900 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили три танка, пять бронемашин, две артиллерийские системы и четыре единицы автотехники/автоцистерн.
Также 27 ноября уничтожено приблизительно 590 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 27 ноября включительно:
личного состава — около 87 900 человек (+590 за прошедшие сутки);
танков — 2908 (+3);
боевых бронированных машин — 5861 (+5);
артиллерийских систем — 1899 (+2);
РСЗО — 395 (-);
средств ПВО — 209 (-);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 261 (-);
автотехники и автоцистерн — 4416 (+4);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1555 (-);
спецтехники — 163 (-);
крылатых ракет — 531 (-).
- NYT пишет, что США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей артиллерии.
- 26 ноября Генштаб сообщил, что в России якобы устают поддерживать оккупантов, а в Луганской области ими "переполнены морги".
- В российском Генштабе будто бы ожидают 100 000 убитых и раненых мобилизованных к лету, пишут Важные истории.
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