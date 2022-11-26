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"За кулисами все есть". Кулеба говорит, что ВСУ тайно помогают те, кто публично против

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 06:23
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Некоторые страны, которые демонстративно отказываются от военной помощи Украине, на самом деле помогают "втихую" и не напрямую, а через союзников официального Киева. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Le Parisien.

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По его словам, союзники передают Силам обороны не только собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине для оборонной войны против страны-террориста РФ.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", – подчеркнул министр.

Смотрите видео: На российском ТВ снова призвали к геноциду украинцев. Кулеба отреагировал

Євген Пилипенко
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война вооружение военная помощь дмитрий кулеба союзники
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