"За кулисами все есть". Кулеба говорит, что ВСУ тайно помогают те, кто публично против

Некоторые страны, которые демонстративно отказываются от военной помощи Украине, на самом деле помогают "втихую" и не напрямую, а через союзников официального Киева. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Le Parisien.

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По его словам, союзники передают Силам обороны не только собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине для оборонной войны против страны-террориста РФ.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", – подчеркнул министр.

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Євген Пилипенко

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