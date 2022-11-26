"За кулисами все есть". Кулеба говорит, что ВСУ тайно помогают те, кто публично против
Некоторые страны, которые демонстративно отказываются от военной помощи Украине, на самом деле помогают "втихую" и не напрямую, а через союзников официального Киева. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Le Parisien.
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По его словам, союзники передают Силам обороны не только собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине для оборонной войны против страны-террориста РФ.
"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", – подчеркнул министр.
- 21 ноября Иран предупредили – если РФ получит его баллистические ракеты, Израиль может передать ВСУ современное оружие.
- Реакция ВСУ на такое заявление из Израиля была ожидаемо положительной.
- 22 ноября Кулеба призвал ЕС уничтожить санкциями российский потенциал производства ракет.
- Он также призвал "насытить" Украину ПВО и дать самолеты F-15 и F-16, чтобы защитить НАТО.
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