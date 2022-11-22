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Российский потенциал производства ракет нужно уничтожить санкциями – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 22:57
Российский потенциал производства ракет нужно уничтожить санкциями – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Евросоюзу в новом пакете санкций в отношении России стоит предусмотреть меры, призванные "уничтожить" российский потенциал производства ракетного оружия. Об этом сказал на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба

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Министр считает, что вопрос принятия следующего (девятого) санкционного пакета Евросоюза уже давно "перезрел", но решения о нем до сих пор нет. Хуже того – разговоры идут пока только о намерении начать работу над его подготовкой.

Кулеба назвал такую ситуацию "абсолютно недопустимой".

При этом он подчеркнул, что принципиально важно предусмотреть в новом пакете санкций меры против российского сектора ВПК, предназначенного для производства ракет.  

"Возможность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить, чтобы у них не было ресурсов для убийства украинцев и уничтожения городов и энергосистемы Украины", – сказал Кулеба. 

Читайте также: Кулеба о мирных планах для РФ: Никаких сенсаций и угроз. Без Украины говорить не будут

Сергій Бережний
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санкции евросоюз дмитрий кулеба
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