Российский потенциал производства ракет нужно уничтожить санкциями – Кулеба
Евросоюзу в новом пакете санкций в отношении России стоит предусмотреть меры, призванные "уничтожить" российский потенциал производства ракетного оружия. Об этом сказал на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Министр считает, что вопрос принятия следующего (девятого) санкционного пакета Евросоюза уже давно "перезрел", но решения о нем до сих пор нет. Хуже того – разговоры идут пока только о намерении начать работу над его подготовкой.
Кулеба назвал такую ситуацию "абсолютно недопустимой".
При этом он подчеркнул, что принципиально важно предусмотреть в новом пакете санкций меры против российского сектора ВПК, предназначенного для производства ракет.
"Возможность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить, чтобы у них не было ресурсов для убийства украинцев и уничтожения городов и энергосистемы Украины", – сказал Кулеба.
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