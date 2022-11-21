Иран предупредили. Если РФ получит его ракеты, Израиль может дать ВСУ современное оружие
Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит России баллистические ракеты. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне, передает израильский 9 канал со ссылкой на медиакорпорацию Кан.
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По его словам, украинская армия может получить "высокоточные баллистические ракеты", если Иран начнет поставлять подобные ракеты собственного производства России.
Хулата не уточнил, идет ли речь о ракетах израильского производства.
Источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля также сообщили, что дипломаты страны в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым выразили протест по поводу использования российскими войсками на Украине иранских беспилотников.
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