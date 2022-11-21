UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран предупредили. Если РФ получит его ракеты, Израиль может дать ВСУ современное оружие

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 12:23
Иран предупредили. Если РФ получит его ракеты, Израиль может дать ВСУ современное оружие - Фото
Эяль Хулата (Фото: скриншот с видео)

Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит России баллистические ракеты. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне, передает израильский 9 канал со ссылкой на медиакорпорацию Кан.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинская армия может получить "высокоточные баллистические ракеты", если Иран начнет поставлять подобные ракеты собственного производства России. 

Хулата не уточнил, идет ли речь о ракетах израильского производства. 

Источники Кан в Министерстве иностранных дел Израиля также сообщили, что дипломаты страны в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым выразили протест по поводу использования российскими войсками на Украине иранских беспилотников.

  • 26 октября президент Владимир Зеленский заявил, что разведывательные службы Украины и Израиля начали сотрудничать.
  • 27 октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем противовоздушной обороны.
  • 16 ноября Зеленский заявил, что победивший на парламентских выборах в Израиле Биньямин Нетаньяху заверил его, что "разберется" и "подумает" над тем, как он может помочь в вопросе поставок израильских систем противовоздушной обороны Украине. 

Читайте также: Израиль закупил "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов – Haaretz 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израиль война Иран баллистическая ракета военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 