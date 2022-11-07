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Смена власти в Израиле. Зеленский поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 22:49
Смена власти в Израиле. Зеленский поздравил Нетаньяху с победой на выборах - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 7 ноября, провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах в Израиле.

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"У меня был телефонный разговор с Нетаньяху. Я поздравил его с победой на выборах и пожелал успешного формирования нового правительства. Выразил надежду, что уровень украинско-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности, стоящим перед нашими странами", – говорится в Twitter Зеленского.

Офис Нетаньяху сообщил, что разговор с Зеленским состоялся в "теплой и дружеской атмосфере", пишет издание Вести Израиль.

"Нетаньяху поблагодарил собеседника за приветствие и повторил свои заявления, сделанные во время избирательной кампании, о том, что после вступления в должность премьера он намерен со всей серьезностью рассмотреть позицию по ситуации в Украине", – говорится в сообщении.

По данным израильских медиа, Зеленский и Нетаньяху поговорили практически сразу после того, как будущему премьеру Израиля позвонил президент США Джо Байден.

  • 73-летний Биньямин Нетаньяху возвращается к власти в Израиле, несмотря на обвинения в коррупции. Его партия Ликуд со своими союзниками получила 64 мандата из 120 в Кнессете – таковы результаты выборов, состоявшихся 1 ноября.

Читайте также: Выборы в Израиле. Нетаньяху близок к победе: что это значит для Украины

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху Израиль
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