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В Израиле в результате выборов к власти снова приходит Нетаньяху

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 21:20
В Израиле в результате выборов к власти снова приходит Нетаньяху - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

В Израиле объявлены окончательные результаты парламентских выборов. Партия бывшего премьера Биньямина Нетаньяху получила 32 места. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Партия Ликуд, лидером которой является Нетаньяху, получила 32 места. Партия нынешнего премьера Яира Лапида Еш Атид — 24 места, правая партия Религиозный сионист — 14, Национальное единство — 12, Shas – 11, UTJ – 7.

The Times of Israel пишет, что Нетаньяху будет контролировать не только крупнейшую партию в Кнессете, но и готов вернуться к власти, возглавив блок из 64 его религиозных и правых союзников в 120-местном парламенте.

Формально Нетаньяху получит мандат не ранее, чем на следующей неделе, после того как президент Исаак Герцог встретится с лидером каждой партии, чтобы услышать их рекомендации относительно того, кто должен сформировать следующую коалицию.

У Герцога есть время до 16 ноября, чтобы объявить, кому из депутатов он поручит сформировать правительство, хотя он может сделать это и раньше.

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Вадим Ребрина
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Биньямин Нетаньяху Израиль выборы
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