UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нетаньяху пообещал подумать, как помочь с израильской ПВО для Украины – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 20:15
Нетаньяху пообещал подумать, как помочь с израильской ПВО для Украины – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что победивший на парламентских выборах в Израиле Биньямин Нетаньяху заверил его, что "разберется" и "подумает" над тем, как он может помочь в вопросе поставок израильских систем противовоздушной обороны Украине. Об этом Зеленский сказал в ходе общения с журналистами в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленского спросили, есть ли какие-то сдвиги в отношениях Украины и Израиля.

"Сдвиги в том, что у нас появился или вернулся контакт с Нетаньяху – с новым-старым премьер-министром. У нас был нормальный и предметный разговор. Список предметности предоставила наша сторона", – сказал Зеленский, уточнив, что защита украинского неба для Украины является приоритетом №1.

Нетаньяху заверил Зеленского, что он "как можно быстрее разберется с этим вопросом", подумает, где он реально может помочь Украине, и вернется с ответом.

Он отметил, что израильская сторона "в который раз" получила от Украины все детали о потребностях в ПВО.

Зеленский сказал, что Украину не интересуют "особые отношения" Израиля и РФ, и Украина не запрашивает оружие, которым можно атаковать врагов – речь идет только о системах защиты.

  • 18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.
  • На следующий день министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, несмотря на использование Россией иранских боевых беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Потом Ганц говорил, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине ПВО. По словам президента Израиля Ицхака Герцога, у страны есть ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем ПВО. 

Читайте также: Воздушные силы о потребностях в ПВО: Надеемся на Patriot и больше NASAMS, они есть у 12 стран

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху Израиль пво военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 