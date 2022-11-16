Нетаньяху пообещал подумать, как помочь с израильской ПВО для Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что победивший на парламентских выборах в Израиле Биньямин Нетаньяху заверил его, что "разберется" и "подумает" над тем, как он может помочь в вопросе поставок израильских систем противовоздушной обороны Украине. Об этом Зеленский сказал в ходе общения с журналистами в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленского спросили, есть ли какие-то сдвиги в отношениях Украины и Израиля.

"Сдвиги в том, что у нас появился или вернулся контакт с Нетаньяху – с новым-старым премьер-министром. У нас был нормальный и предметный разговор. Список предметности предоставила наша сторона", – сказал Зеленский, уточнив, что защита украинского неба для Украины является приоритетом №1.

Нетаньяху заверил Зеленского, что он "как можно быстрее разберется с этим вопросом", подумает, где он реально может помочь Украине, и вернется с ответом.

Он отметил, что израильская сторона "в который раз" получила от Украины все детали о потребностях в ПВО.

Зеленский сказал, что Украину не интересуют "особые отношения" Израиля и РФ, и Украина не запрашивает оружие, которым можно атаковать врагов – речь идет только о системах защиты.

18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.

На следующий день министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, несмотря на использование Россией иранских боевых беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Потом Ганц говорил, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине ПВО. По словам президента Израиля Ицхака Герцога, у страны есть ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем ПВО.

Читайте также: Воздушные силы о потребностях в ПВО: Надеемся на Patriot и больше NASAMS, они есть у 12 стран

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.