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В Израиле заявили об отсутствии производственных мощностей, чтобы поставлять Украине ПВО

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 16:33
В Израиле заявили об отсутствии производственных мощностей, чтобы поставлять Украине ПВО - Фото
Бени Ганц (Фото - ЕРА)

У Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, передает The Jerusalem Post.

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"Понятно, что даже если будет принято решение изменить нашу политику (по оказанию военной помощи Украине. – Прим. ред.), невозможно опустошить наши запасы систем ПВО. Мы каждый день проверяем, что можно сделать и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", – сказал Ганц.

Израильское издание напоминает, что страна прислала Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование, но отказывается отправить какое-либо оружие, которое можно считать смертоносным, включая системы ПВО.

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Оксана Житнюк
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Израиль пво военная помощь бени ганц
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