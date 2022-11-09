В Израиле заявили об отсутствии производственных мощностей, чтобы поставлять Украине ПВО
У Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, передает The Jerusalem Post.
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"Понятно, что даже если будет принято решение изменить нашу политику (по оказанию военной помощи Украине. – Прим. ред.), невозможно опустошить наши запасы систем ПВО. Мы каждый день проверяем, что можно сделать и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", – сказал Ганц.
Израильское издание напоминает, что страна прислала Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование, но отказывается отправить какое-либо оружие, которое можно считать смертоносным, включая системы ПВО.
- 18 октября Украина официально обратилась к Израилю с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и соответствующие технологии.
- На следующий день Ганц заявил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, несмотря на использование Россией иранских боевых беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. По словам президента Израиля Ицхака Герцога, у страны есть ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем ПВО.
- Разведки Украины и Израиля начали работать, есть позитивный тренд в отношениях двух стран, заявил президент Зеленский. По данным СМИ, Израиль дает разведданные об иранских беспилотниках Украине.
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